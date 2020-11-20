بالأبيض والأسود.. نجوى فؤاد تستعيد ذكريات شبابها بـ صورة

شاركت الفنانة نجوى فؤاد جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.
وظهرت نجوى فؤاد في الصورة بإطلالة جذابة بتقنية الأبيض والأسود وهي في فترة شبابها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.
كانت آخر أعمال نجوى فؤاد "مسلسل بدل الحدوتة 3" والذى ظهرت ضمن أحداثه كضيف شرف، وقامت ببطولته دنيا سمير غانم وأحمد رزق ومحمد سلام وهشام ماجد.
يذكر أن نجوى فؤاد تعود للسينما خلال الفترة القادمة من خلال فيلم "بورصة مصر"، والذى يشارك فى بطولته صلاح عبد الله ورانيا محمود ياسين.
شاركت نجوى فؤاد، في بطولة عدد من الأفلام منها توحة والمليونير الفقير وشارع الحب والأزواج والصيف والنصاب والمشاغبون.
اعترفت نجوى فؤاد خلال لقائها ببرنامج "أنا والعسل" مع نيشان أن تدد ريجاتها وصلت إلى 15 زيجة، ومن أبرز هذه الزيجات زواجها من الموسيقار أحمد فؤاد حسن وأنجبت منه فتاة، ثم انفصلت عنه ثم تزوجت من الفنان أحمد رمزي ولم تستمر هذه الزيجة كثيرًا، ثم تزوجت نجوى فؤاد أيضًا من مدرب الرقص كمال نعيم، كما تزوجت من رجل الأعمال فايز طراد.
ومن أشهر زيجات نجوى فؤاد كانت من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا وأيضا اللبناني سامي الزغبي.
ومن الزيجات التي أثارت جدلا كان زواجها من المطرب عماد عبد الحليم، والتي صرحت بعد انفصالها عنه أنه كان يرغب في الاستيلاء على أموالها.
جسدت النجمة القديرة نجوى فؤاد شخصية مدربة رقص شرقى فى أحداث مسلسل "أرض النفاق" الذي تم عرضه عام 2018 مع النجم محمد هنيدى، وتقوم بتعليم الفنانة سلوى محمد على التى تجسد دور راقصة بشكل كوميدى وتضطهد بطل العمل "مسعود"، وتحاول أن تقلل من شأنه حينما تراه فى الحارة التى يسكن فيها.
"أرض النفاق" رواية قدمها فؤاد المهندس فى فيلم يحمل نفس الاسم وأخرجه فطين عبد الوهاب 1949، تتحدث الرواية عن المجتمع المصرى والعربى فى نهاية الأربعينيات فى إطار خيالى فانتازى، ولكنها واقعية فى نفس الوقت، ويشارك فى بطولة المسلسل هنا شيحة وإبراهيم عيسى ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين وسيناريو وحوار أحمد عبد الله.
الفنانة نجوى فؤاد من مواليد الإسكندرية، وقد مزجت بين الرقص والتمثيل وقامت ببطولة العديد من الأفلام، وأيضا أسست شركة إنتاج سينمائية وقامت بإنتاج العديد من الأفلام التى قامت ببطولتها منها "ألف بوسة وبوسة" و"حد السيف" كما قامت بالعمل فى بعض المسرحيات منها "بداية ونهاية" و"لا العفاريت الزرق"، كما قدمت استعراضات راقصة منها "قمر 14" من ألحان محمد عبد الوهاب و"ليلة الدخلة" كما عملت فى التلفزيون فى مسلسل "عاشت بين أصابعه" وأعلنت اعتزالها الرقص فى عام 1998.
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