بالأبيض والأسود.. نجوى فؤاد تستعيد ذكريات شبابها بـ صورة

شاركت الفنانة نجوى فؤاد جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت نجوى فؤاد في الصورة بإطلالة جذابة بتقنية الأبيض والأسود وهي في فترة شبابها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

كانت آخر أعمال نجوى فؤاد "مسلسل بدل الحدوتة 3" والذى ظهرت ضمن أحداثه كضيف شرف، وقامت ببطولته دنيا سمير غانم وأحمد رزق ومحمد سلام وهشام ماجد.

يذكر أن نجوى فؤاد تعود للسينما خلال الفترة القادمة من خلال فيلم "بورصة مصر"، والذى يشارك فى بطولته صلاح عبد الله ورانيا محمود ياسين.

شاركت نجوى فؤاد، في بطولة عدد من الأفلام منها توحة والمليونير الفقير وشارع الحب والأزواج والصيف والنصاب والمشاغبون.

اعترفت نجوى فؤاد خلال لقائها ببرنامج "أنا والعسل" مع نيشان أن تدد ريجاتها وصلت إلى 15 زيجة، ومن أبرز هذه الزيجات زواجها من الموسيقار أحمد فؤاد حسن وأنجبت منه فتاة، ثم انفصلت عنه ثم تزوجت من الفنان أحمد رمزي ولم تستمر هذه الزيجة كثيرًا، ثم تزوجت نجوى فؤاد أيضًا من مدرب الرقص كمال نعيم، كما تزوجت من رجل الأعمال فايز طراد.

ومن أشهر زيجات نجوى فؤاد كانت من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا وأيضا اللبناني سامي الزغبي.

ومن الزيجات التي أثارت جدلا كان زواجها من المطرب عماد عبد الحليم، والتي صرحت بعد انفصالها عنه أنه كان يرغب في الاستيلاء على أموالها.