عرض أفلام شادى عبد السلام وداود عبد السيد بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى عرض "كلاسيكيات السينما التسجيلية" الأربعاء المقبل.
قال السيناريست والناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية إنه العروض تأتي في إطار خطة عروض المركز حيث يقدم برنامج " كلاسيكيات السينما التسجيلية" وتتضمن فيلم ( شكاوى الفلاح الفصيح) للمخرج الكبير شادى عبد السلام وفيلم( وصية رجل حكيم فى شئون القرية والتعليم) للمخرج داود عبد السيد، ويقام العرض الساعة 6 مساءًا بمقر مركز الثقافة السينمائية.
وأوضح الشحري فى بيان له أن الدعوة عامة للجمهور والسينمائيين مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والعاملين.
فيلم "شكاوى الفلاح الفصيح"، حاصل على الجائزة الذهبية لمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى لعام 1970 كأفضل فيلم قصير، ومدته 20 دقيقة.
يذكر أن شادى عبد السلام (1930-1986) يعد فنانًا متميزًا وصانع أفلام ذائع الصيت، كما كان مصممًا مبدعًا لعدد من التصميمات الداخلية والأزياء، وكذلك كاتب سيناريو ومخرجًا وقد عكست أعماله رؤيتَه الفريدة للثقافة المصرية القديمة وكذلك التراث الإسلامى والقبطى.
بينما يعد المخرج داود عبد السيد حصل على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما عام 1967. لم يكن ضمن طموحه في الطفولة أن يصبح مخرجًا سينمائيًا لكنه أراد أن يكون صحفي، بدأ العمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام أهمها (الأرض) ليوسف شاهين، و(الرجل الذي فقد ظله) لكمال الشيخ، و (أوهام الحب) لممدوح شكري. ليصنع أفلامًا تسجيلية إجتماعية بعد ذلم لشغفه برصد المدينة وأهلها، فقدم العديد من الأفلام التسجيلية أهمها (وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم 1976)، و(العمل في الحقل 1979)، و(عن الناس والأنبياء والفنانين 1980)، بعد ذلك بدأ في العمل على أفلام سينمائية ف أخرج فيلم (الصعاليك)، فيلم (أرض الخوف)، و(رسائل البحر).
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