لأول مرة .. عرض خط التماس بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يعرض قبل ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اليوم مسرحية خط التماس لفرقة المسرح الحر كعرض شرفي خارج السباق.

العرض يمثل المملكة الاردنية الهاشمية ويعرض لاول مرة بشكل حصري في مصر والوطن العربي، وهو من انتاج وزارة الثقافة الاردنية 2020 والذي تم انجازه في ظل جائحة كورونا وسيعرض ضمن فعاليات الدورة الخامسة حيث سيقدم في ختام المهرجان قبل توزيع الجوائز .

عرض " خط التماس" عرض مسرحي يحاكي الواقع العربي اللحظي وما وصل إليه من حالة تشظي وتناثر وتباعد ويبحث عن نقاط الالتقاء فلا يجدها، لذا فإن خطوط التماس أصبحت مهدرجة في ظل واقع عربي متشرذم، وبروز تيارات أخذت الدين ستارا لتخريب واقعنا العربي الخرب أصلا، إنه عرض مسرحي يطرح المتناقضات السياسية، ونتائج الحروب بأسلوب ساخر، ولكنه جاد في الطرح”.

المسرحية من إخراج فراس المصري وتمثيل: علي عليان، مرام أبو الهيجاء، إياد شطناوي، سينوغرافيا محمد المراشدة، وكريوجراف ان قرة ليان، والمواد الفيلمية أحمد الفالح، وإدارة إنتاج رناد ثلجي، ومساعد مخرج يزن أبوسليم، وإدارة خشبة زاهي حمامرة، وصياغة نص علي عليان عن مجموعة من النصوص النثرية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO.

وافتتحه محافظ جنوب سيناء بقصر ثقافة شرم الشيخ بحضور الدكتور أشرف زكي والفنانة الكبيرة سميحة أيوب التي كرمت نجوم المسرح المصري والعربي وكان منهم بيومي فؤاد وحنان مطاوع والمخرح اسلام امام الحاصل علي جائزة افضل شخصية مسرحية مصرية والفنان قاسم اسطنبولي الحاصل علي جائزة افضل شخصية مسرحية عربية.