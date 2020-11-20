تامر حبيب يهنئ هند صبري بعيد ميلادها: كل سنة وأنت طيبة يا هندوشي

شارك المؤلف والسيناريست تامر حبيب جمهوره بصورة تجمعه، مع النجمة التونسية هند صبري، عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام".

وكتب "تامر حبيب" احتفالا بعيد ميلاد "هند":" كل سنة وانت طيبة يا هندوشي.. يارب تقضي أحلى الاوقات وتستمتعي بحلاوة الدنيا ❤️❤️❤️".

وتحتفل النجمة هند صبري اليوم الجمعة بعيد ميلادها ال٤١ فهي من مواليد 19 نوفمبر 1979.

وتزوجت هند صبري من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف ورزقت منه بولدين.

وصرحت هند صبري في أحد اللقاءات التليفزيونية بأن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف لا يتعمد عدم الظهور معها في المناسبات العامة والفنية المختلفة، ولكنه لا يحب عالم الأضواء، ويفضل التركيز على أعماله الاقتصادية.

لكن بشكل استثنائي ونادر ظهر زوج هند صبري مع زوجته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي 2019 وقامت الفنانة بطبع قبلة رقيقة على خده أمام الكاميرات.

ومن المعروف أن هند كانت قد ارتبطت بخطبتين من قبل، ولكنهما لم يستمرا لفترة طويلة، الأولى كانت من الفنان السوري باسل الخياط، والثانية من المؤلف المصري محمد حفظي .

وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

يذكر أن، أخر أعمال السيناريست تامر حبيب مسلسل" لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت وآخرين.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

كشف السيناريست تامر حبيب عن كواليس مسلسله القادم مع الفنان عمرو دياب في أحدث تجربة درامية تعيد الهضبة إلى الشاشة كممثل.

وقال تامر حبيب في تصريح لبرنامج The Insider بالعربي، إنه يعمل جاهدًا على المشروع ولكنه لا يعلم تحديدًا متى يبدأالعمل عليه فهو متوقف على قرار المنتج والمخرج، مشيرًا إلى أن عمرو دياب متحمس جدًا وأنه سيكون عمل رومانسي غنائي وسيظهر عمرو دياب فيه بشخصية رومانسية.

أوضح حبيب أنه متحمس أيضًا للعمل مع المخرج طارق العريان الذي يعتبره المخرج الوحيد الذي يطلب منه العمل سويًا.