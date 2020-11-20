فيديو كيف علقت أمل عباس على زيارة غدير سلطان لها في المستشفى بعد إصابتها بوعكة صحية جديدة؟

غدير سلطان الفاشنيستا الكويتية حرصت على زيارة الفنانة أمل عباس بعدما أصيبت بوعكة صحية جديدة، نقلت على إثرها إلى المستشفى، وحرصت غدير على طمأنة جمهور أمل عباس على حالتها الصحية بعد انتشار أنباء عن تدهورها مؤخرًا.

غدير سلطان تزور أمل عباس في المستشفى

غدير سلطان نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات، ظهرت فيه أثناء وجودها في المستشفى إلى جانب أمل عباس وتمنت لها الشفاء العاجل، وأكدت أنها من أكثر المعجبين بها وبفنها، وعلقت قائلة: "حبيبتي الفنانة أمل عباس ما تشوفين شر يا روحي وتطلعين بالسلامة يا رب".

أمل عباس توجه الشكر لغدير سلطان وجمهورها

من جانبها عبرت النجمة العراقية المقيمة بالكويت، عن مدى سعادتها بزيارة غدير سلطان لها في المستشفى، وبدت متأثرة باهتمام الجمهور بها، حيث علقت أمل عباس على سؤال الجميع عليها، وقالت: "أنتم تردون الروح فيني وانتوا اللي وصلتوني للمرحلة دي"، كما وجهت الشكر لغدير سلطان وثالت لها: "مجيتك هذه تسوى الدنيا وعلى راسي من فوق".

وتداول الجمهور مقطع الفيديو على سياق واسع وتمنوا الشفاء العاجل لأمل عباس، والخروج من المستشفى بأسرع وقت والتغلب على مرضها.

تفاصيل الحالة الصحية لأمل عباس

وتردد بالأمس أن الفنانة أمل عباس قد نقلت إلى مستشفى مبارك لإجراء عملية منظار من أجل معرفة سبب زيادة سيولة دمها التي عانت منها مؤخرًا، وتسببت في الوعكة الصحية الجديدة.

أمل عباس قد عانت خلال السنوات الماضية من أزمات مرضية تسببت في ابتعادها عن الساحة الفنية، بينما ساندها العديد من محبيها وزملائها من أجل أن تتجاوز هذه الأزمة، وكانت قد كشفت عن طبيعة مرضها مؤخرًا، وأكدت أنها عانت من أمراض القلب وتجمعات دموية في العمود الفقري وأجرت أكثر من عملية تسببت في عدم ظهورها بشكل مستمر، وكذلك جلوسها على كرسي متحرك، ولفتت إلى أن سبب مرضها هو السهر والإجهاد في الأعمال الفنية على مدار السنوات الماضية والذي قد أثر كثيرا على صحتها، حيث أجرت جراحة صعبة في العمود الفقري، ولا تزال تعاني من أثارها.

الجدير ذكره أن "أغراب" هو آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة أمل عباس في عام 2018، وقد شاركت الفنانة العراقية في العديد من الأعمال الدرامية الخليجية والتي قاربت على أكثر من 140 عملا، لكنها توقفت عن المشاركة في أي مسلسل درامي خلال العامين الماضيين نتيجة مرضها.