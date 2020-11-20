أبرزها الطائرات الخاصة واستعراض اللياقة البدنية..4 تشابهات تجمع ياسمين صبري ومحمد رمضان على انستجرام

ياسمين صبري ومحمد رمضان ربما لم يجمعهما سوى عملين فقط، على المستوى الفني، وهما فيلم "الديزل" ومسلسل "الأسطورة"، إلا أنهما يتشاركان في صفات ومواقف متعددة، خاصة في الفترة الأخيرة بعدما أصبح كل منهما محط أنظار الجمهور.

سيارات فارهة

ياسمين صبري ومحمد رمضان يحرص كل منهما خاصة بعد حالة النجاح والانتشار التي حققاها مؤخرًا، على مشاركة الجمهور بكل جديد يخص حياتهما الخاصة والفنية، واعتمدا على توثيق تفاصيل أبرز لحظاتهما والهدايا الفخمة التي يتلقاها كل منهما.

ياسمين صبري منذ أن تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كشفت عن مدى حبها للسيارات، فباتت تستعرض سيارتها الجديدة التي كانت محط أنظار الجميع بسبب سعرها الباهظ، واستعراضها لصور لها من داخلها، وهو ما جعل البعض يشبه ما تفعله، بما يتبعه محمد رمضان، حيث يحب اقتناء السيارات الثمينة واستعراض صوره بداخلها عبر حسابه على انستجرام.

طائرة خاصة

ولم يكن استعراض السيارات هو الأمر الوحيد الذي يحرص عليه كل من محمد رمضان وياسمين صبري، إلا أنهما يحرصان أيضًا على استعراض حياتهما داخل الطائرة الخاصة بكل منهما، خاصة بسبب سفرهما خارج مصر باستمرار، سواء بحكم أعمالهما الفنية التي تتطلب ذلك، أو بسبب حياة كل منهما الخاصة.

وتنشر ياسمين صبري باستمرار صورًا لها من داخل طائرتها وزوجها الخاصة، والتي دائمًا ما تلفت بها الانتباه إليها وتصبح محل جدل بين الجمهور، الأمر نفسه تكرر مع محمد رمضان الذي يسافر بكثرة في الفترة الأخيرة، ويحرص على توثيق رحلته من داخل طائرته.

استعراض بدني

محمد رمضان وياسمين صبري يتشاركان أيضًا في حب ممارسة الرياضة، والتمارين الصعبة، فدائمًا ما ينشر كل منهما عبر حسابه على انستجرام، صور وفيديوهات لهما من داخل صالات الألعاب، أو وهما يمارسات بعض الحركات الصعبة، من أجل الحفاظ على جسمهما ولياقتهما البدنية.

تصريحات مثيرة للجدل

الأمر الأبرز الذي يتشارك فيه الثنائي هو التصريحات المثيرة للجدل مع كل ظهور إعلامي لهما، فمؤخرًا حضرت ياسمين صبري حفل افتتاح مهرجان الجونة، لكنها كانت حديث الجميع بسبب تصريحاتها الملفتة على هامش الحفل، بأنها استثمرت وقتها في فترة العزل الصحي بالزواج من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أو بحديثها عن فيروس كورونا والذي اتهمها البعض بأنها أطلقت تصريحات لا إنسانية في حق المرضى والمتضررين من الفيروس.

الأمر نفسه يحدث باستمرار مع محمد رمضان الذي قرر مواجهة كل ما يقال عنه سواء من انتقادات أو إشادات، بتصريحات تحدث ضجة، يوتصدر من خلالها الترند لفترة، ومؤخرا كانت أحدث تصريحاته التي استفزت البعض، كانت عن الفنان أحمد الفيشاوي الذي انتقده في أغنية جديدة بعنوان "نمبر 2" فواجهها رمضان بأغنية أخرى يسخر فيها من زميله، إضافة إلى إهدائه الجائزة التي تلقاها من مهرجان الفضائيات العربية، للفنان عادل إمام، واتهام البعض له بمحاولة إثبات أنه متفوقًا على الزعيم بالجوائز.