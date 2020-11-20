حليمة بولند تنجو من الموت بأعجوبة بسبب خطأ طبي..ماذا قالت في أول تعليق لها؟

حليمة بولند الإعلامية الكويتية أكدت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، أنها كادت أن تتعرض للموت بسبب جرعة تخدير زائدة عن المطلوب تلقتها بالخطأ في إحدى العيادات الخاصة، وهو ما جعلها تتعرض للاختناق وتتدهور حالتها الصحية لفترة.

حليمة بولند تنجو من الموت

حليمة بولند أقلقت متابعيها على حالتها الصحية وكتبت عبر حسابها على سناب شات: "الحمد لله أنا للحين عايشة.. اليوم شفت الموت بعيني أقسم بالله لأنه الظاهر إنه جرعة التخدير كانت زايدة عليا وحسيت إن روحي قاعدة تطلع ورب الكعبة قمت أتشهد، وأقرأ قرآن وركبوا لي أكسجين، والحمد لله قمت بالسلامة، وبصلي 100 ركعة شكر الحين".

حليمة بولند تتلقى جرعة زائدة من البنج

ووجهت بولند نصيحة لجميع متابعيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التخدير في العيادات الخاصة وقالت: "ديروا بالكم من البنج والتخدير في العيادات والله نصيحة من تجربة حبيت أفيدكم من تجربتي عشان تخلون بالكم والله الحافظ يا رب".

ولم تكشف حليمة بولند عن سبب تواجدها في العيادة من الأساس، فيما اعتبر البعض أن حليمة كانت تتواجد في عيادة تجميل من أجل إجراء إحدى العمليات الخاصة بتجميل الوجه.

وتفاعل عدد من متابعي حليمة بولند معها وتمنوا لها الشفاء وطالبوها بطمأنتهم على حالتها الصحية باستمرار.

حليمة بولند بالحجاب

الجدير بالذكر أن حليمة بولند قد ظهرت مؤخرًا مرتدية الحجاب، لتثير الجدل والتساؤلات بين جمهورها، الذين اعتقدوا أنها قررت ارتداءه نهائيًا، خاصة بسبب تعليقها عليه بقولها: "اللوك الجديد"، وهو ما جعل البعض يهنئها، إلا أنها بعدها قررت الكشف عن سبب ظهورها بالحجاب، فوثقت لحظات وصولها إلى أحد المتاجر الخاصة ببيع الطرح والاكسسوارات الخاصة بالمحجبات، واتضح أنها كانت تقوم بالدعاية لمنتجات هذا المتجر فقط لا غير وأنها لم ترتد الحجاب بشكل نهائي، ونشرت صورة مرة أخرى لها بحجاب مختلف، وعلقت عليها قائلة: "أدري كلكم ناطرين ها اللوك.. الإعلان به بوقته".