صور النجوم يحتفلون بعيد ميلاد ريهام أيمن وأول ظهور لـ حلا شيحة في مناسبة بعد ارتباطها بمعز مسعود

ريهام أيمن زوجة الفنانة المصري شريف رمزي احتفلت بعيد ميلادها الـ32، مساء أمس الخميس، بحضور عدد من أصدقائها بالوسط الفني، ومن أبرزهم دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وإيمي سمير غانم وكريم محمود عبد العزيز والتونسية درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، والفنان هشام ماجد وزوجته.

النجوم في عيد ميلاد ريهام أيمن

دنيا سمير غانم النجمة المصرية حرصت على تهنئة صديقتها فنشرت عدة صور من حفل عيد الميلاد عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا طيبة القلب"، حيث نالت الصور إعجاب قطاع كبير من متابعي دنيا الذين حرصوا بدورهم على تهنئة الفنانة ريهام أيمن أيضًا.

حلا شيحة النجمة المصرية ظهرت أيضًا في إحدى صور عيد ميلاد ريهام أيمن، وذلك بعد اختفاء فترة طويلة عن الأضواء والمناسبات الفنية والشخصية التي يقيمها أصدقائها، عقب انتشار أنباء ارتباطها بالداعية الإسلامي معز مسعود.

أول ظهور لحلا شيحة في مناسبة اجتماعية بعد أنباء ارتباطها بمعز مسعود

وتعتبر تلك المرة الأولى التي تجتمع فيها حلا شيحة مع أصدقائها أو في مناسبة اجتماعية بشكل عام، عقب تداول العديد من الأنباء حول ارتباطها بمعز مسعود، والتي لم تعلق عليها حتى الآن سواء بتأكيدها أو نفيها.

وظهرت حلا شيحة في عيد ميلاد ريهام أيمن وهي تلتقط صورة تذكارية مع النجوم الذين حضروا الحفل، كما نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، مقطع فيديو من حفل عيد ميلاد صديقتها وهنأتها بهذا اليوم المميز، وعبرت عن مدى سعادتها بالوقت الذي قضته مع باقي أصدقائها.

رومانسية شريف رمزي وريهام أيمن في عيد ميلادها

في السياق نفسه كانت ريهام أيمن قد نشرت عبر حسابها على انستجرام، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة عيد ميلادها، وعلقت عليها قائلة: "أنا أكبر سنًا بعام آخر، وأكثر حكمة وسعادة"، وحرص على تهنئتها كل من الفنان كريم فهمي وهنا شيحة وهبة مجدي وحلا شيحة وبشرى، ومنة حسين فهمي.

كما هنأها زوجها شريف رمزي، بيوم ميلادها ونشر مجموعة صور رومانسية تجمعه بها، على انستجرام، وعلق قائلًا: "كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي.. بجد كل سنة وإنتي في حضني ومنورة حياتي، بحبك قد كل حاجة في الدنيا.. ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة".