وكالة سبأ تنعي رئيس مجلس إدارتها محمد المنصور

وكالة سبأ تنعي رئيس مجلس إدارتها محمد المنصورنعت وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس مجلس إدارتها – رئيس التحرير محمد يحيى المنصور، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.

وأكد بيان الوكالة، أن الأسرة الصحافية اليمنية قد خسرت بوفاة محمد المنصور واحداً من أهم الأقلام التي دافعت عن الوطن في أحلك الظروف التي تعرضت فيها البلاد لعدوان همجي وحصار بربري.

ونعت وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى الوسط الصحافي والإعلامي اليمني، رحيل هذه القامة الإعلامية التي خسر اليمن برحيله واحدا من أهم أعلامه.

وتوقف البيان، أمام مآثر الراحل من الكتابات التي تمثل نبراساً تهتدي بها الأجيال في الذود عن القيم الوطنية النبيلة.

وأشار إلى ما كان يتمتع به الراحل من أخلاقٍ وقيم ودماثة خلق عززت من مكانته الإدارية ككفاءة لا تقارن إذ حققت الوكالة تحت إدارته الكثير من الإنجازات والنقلات النوعية في تطوير الأداء الصحفي، أبرزها تدشين العمل بلغة أجنبية ثالثة إلى جانب اللغتين الإنكليزية والفرنسية.

وعدد البيان مناقب الفقيد المنصور وما كان يتميز به خلال تجربته الصحافية والأدبية والإدارية.

وأعربت الوكالة عن خالص التعازي وعظيم المواساة لأسرته وكافة محبيه.. سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وسيتم تشييع جثمان الفقيد إلى مقبرة الدفعي غرب دار الرئاسة بعد الصلاة عليه الساعة التاسعة من صباح غد السبت في جامع الشعب.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".