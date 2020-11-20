حليمة بولند تنجو من الموت بأعجوبة

وتابعت:"قمت اتشهد واقرا قرأن وركبولي جهاز الأوكسجين والحمد لله قمت بالسلامة وبصلي 100 ركعة شكر الحين إنشالله.. الف حمد وشكر لك يا رب ديروا بالكم من البنج والتخدير بالعيادات والله نصيحة من تجربة حبيت افيدكم من تجربتي عشان تخلون بالكم والله الحافظ يا رب".

وكتبت "بولند" قائله: "اليوم شوفت الموت بعيني قسم بالله كنت راح أموت من ابرة البنج بالعيادة لأن الظاهر جرعة التخدير كانت عالية وزايدة وحسيت ان روحي قاعدة تطلع ورب الكعبة".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012