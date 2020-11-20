هند صبري : هذا الحدث في عيد ميلادي يثبت أنني طفلة

تحتفل الفنانة التونسية هند صبري اليوم بعيد ميلادها الـ41، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يحتفل العالم به اليوم.

إعادة هند نشر منشور للاحتفال باليوم العالمي للطفل، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلقت عليه قائلة:" إنه عيد ميلادي أيضًا، ما يثببت أنني أيضًا طفلة، عيد طفل عالمي سعيد" .

هنأت الفنانة منى زكي صديقتها هند صبري في عيد ميلادها، ونشرت عبر حسابها على "إنستجرام" ،صورة، لصديقتها، عبر خاصية "ستوري" ، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد للمرأة الرائعة والموهوبة" .

وتشارك هند في الفترة الحالية في تصوير فيلم جديد بعنوان "كيرة والجن" يجمعها بالفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد مالك، هذا إلى جانب مشاركتها مع الفنان أحمد عز بمسلسل "هجمة مرتدة" ، ومن المقرر مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.