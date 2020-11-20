فن ومشاهير

بفستان مكشوف.. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل فى أحدث جلسة تصويرية

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تحرص الفنانة أسماء أبو اليزيد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة، حيث اعتمدت على فستان مكشوف الكتفين، لونه أسود لامع، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن الفنانة أسماء أبو اليزيد، يعرض لها الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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