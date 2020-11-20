نجوى فؤاد تستعيد ذكريات الماضي بهذه الطريقة

شاركت الفنانة نجوى فؤاد صورة قديمة لها بالأبيض والأسود وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "فؤاد" في الصورة بشكل قديم حيث كانت في إحدى أعمالها بالأبيض والأسود.

يذكر أن آخر أعمال نجوى فؤاد "مسلسل بدل الحدوتة 3" والذى ظهرت ضمن أحداثه كضيف شرف، وقامت ببطولته دنيا سمير غانم وأحمد رزق ومحمد سلام وهشام ماجد.

وتعود "فؤاد" للسينما خلال الفترة القادمة من خلال فيلم "بورصة مصر"، والذى يشارك فى بطولته صلاح عبد الله ورانيا محمود ياسين.