غادة عبد الرازق تهنئ هند صبري بـ عيد ميلادها.. شاهد

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها صورة للنجمة التونسية هند صبري، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت غادة عبد الرازق احتفالا بعيد ميلاد "هند": "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".

تحتفل النجمة هند صبري اليوم الجمعة بعيد ميلادها ال٤١ فهي من مواليد 19 نوفمبر 1979.

تزوجت هند صبري من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف ورزقت منه بولدين.

صرحت هند صبري في أحد اللقاءات التليفزيونية بأن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف لا يتعمد عدم الظهور معها في المناسبات العامة والفنية المختلفة، ولكنه لا يحب عالم الأضواء، ويفضل التركيز على أعماله الاقتصادية.

لكن بشكل استثنائي ونادر ظهر زوج هند صبري مع زوجته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي 2019 وقامت الفنانة بطبع قبلة رقيقة على خده أمام الكاميرات.

ومن المعروف أن هند كانت قد ارتبطت بخطبتين من قبل، ولكنهما لم يستمرا لفترة طويلة، الأولى كانت من الفنان السوري باسل الخياط، والثانية من المؤلف المصري محمد حفظي .

وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.

وأعلنت غادة عبد الرازق، مؤخرا زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا، حيث تعرفت غادة على هيثم زنيتا منذ سنوات وعمل معها كمدير تصوير فى أكثر من عمل، إلا أن علاقتهما انقطعت لسنوات وعادت مرة أخرى قبل أشهر ليتزوجا .

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت هيثم زنيتا في مسلسل "حكاية حياة" الذي عُرض في رمضان 2013، ونشأت بينهما قصة حب وعقدا القران وقتها إلا أنهما انفصلا بعدها، لتعود العلاقة مجددًا أثناء تصوير مسلسلهما الجديد وبالفعل عقدا القران قبل أيام ويستعدا لقضاء شهر العسل فى الفترة المقبلة بعد فترة الطيران مرة أخرى.

وينضم هيثم زنيتا إلى قائمة أزواج غادة عبد الرزاق، التى أعلنت فى لقاء تليفزيونى سابق أن عدد زيجاتها تخطى عدد زيجات زهرة فى مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة" أى أنها تزوجت أكثر من 5 مرات، حيث وصلت زيجاتها إلى 12 زيجة بعد زواجها من زنيتا.