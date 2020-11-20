أحمد أمين عن البومة: "بتجيب الفقر ازاي مهي قمر أهي"

نشر الفنان أحمد أمين صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكانت الصورة له برفقة بومة ، علق على الصورة قائلاً :" بتجيب الفقر ازاي مهي قمر أهي " ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" على أحد المنصات الإلكترونية، ويدور أحداثه حول رحلة الشك التي يمر بها الدكتور "رفعت إسماعيل" طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته، إذ تبدأ القصّة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.

يذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ومقرر عرضه على شبكة نتفليكس قريبا بعد انتهاء عملية المونتاج.