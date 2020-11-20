فى عيد ميلادها.. ما علاقة لبني عبد العزيز بالراحل رشدي أباظة

تحتفل اليوم الفنانة القديرة لبني عبد العزيز بعيد ميلادها، فهى تعد واحدة من نجمات الزمن الجميل، وكانت من أبرز أعمالها الفنية "الوسادة الخالية"، و"عروس النيل"، "غرام الأسياد"، وغيرها من الأعمال الفنية التى تركت بها بصمة فى قلوب محبيه وجمهورها.

قدمت لبنى عبد العزيز، على مدار مشوارها الفني، 20 فيلمًا للسينما المصرية، منها 5 أفلام جمعتها بالفنان الراحل رشدي أباظة، وهم "العيب، بهية، آه من حواء، عروس النيل، واإسلاماه".

ولم تتوقف علاقتهما على العمل فقط فكانت إلى جانب التمثيل، تربطها معه علاقة صداقة وطيدة، حيث قالت لبني عبد العزيز في أحد الحوارات: "علاقتي برشدي تخطت مرحلة الصداقة بكثير، لذلك كان النجاح حليفنا في أفلامنا الخمسة، كما كنت أُعجَب بطريقة تعامله مع السيدات، حيث كان يقف عند قدوم أي سيدة إليه، ويُقبل أناملها، ولكنِّي في المقابل كنت أشعر بالغضب منه، بسبب إفراطه في شرب الخمر، ما انعكس سلباً على صحته".