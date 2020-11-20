"ربنا يسعد قلبك".. بهذه الكلمات محمد فراج يهنئ هند صبري بعيد ميلادها

حرص الفنان محمد فراج على تهنئة الفنانة التونسية هند صبري ، بعيد ميلادها، فشر فراج صورة جديدة له، عبر خاصية الاستوري بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"

وكانت الصورة برفقة هند صبري ، وعلق فراج قائلاً :" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي ..يا جميلة و راقيه وفنانة ربنا يسعد قلبك ديما ويزيدك من حب الناس" .

تشارك هند في الفترة الحالية في تصوير فيلم جديد بعنوان "كيرة والجن" يجمعها بالفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد مالك، هذا إلى جانب مشاركتها مع الفنان أحمد عز بمسلسل "هجمة مرتدة" ، ومن المقرر مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.