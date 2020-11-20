تعرف على موعد ألبوم حمزة نمرة الجديد

كشف الفنان حمزة نمرة عن موعد طرح ألبومه الجديد، عن طريق نشر صورة الاستديو عبر خاصية الاستوري بصفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق حمزة على الصورة قائلاً :" متبقي ٩ أيام على موعد طرح الألبوم في عام 2020" .

يذكر أن آخر أعمال حمزة نمرة ألبوم " هطير من تاني " الذي حققت نجاحاً كبيراً ومشاهدات عالية بعد طرحه عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وخاصة أغنية " داري ياقلبي " التي أثرت على الناس بشكل كبير ودخلت قلب الجمهور بسهولة وحظت مشاهدات تخطت ال ١٠٠ مليون، والأغنية من كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، وتوزيع كريم عبد الوهاب وحمزة نمرة.

كما يذكر أيضاً أن ألبوم "هطير من تاني" يضم تسع أغنيات وهما " داري ياقلبي، الواد العبيط ، هطير من تاني ، زهرة ، بص بص، ولا صحبة أحلي، شوية حبايب، شيكايو، مدد"، وتعاون فيه حمزة مع عدد من الشعراء وهما محمود فاروق، حازم ويفي، ومحمد السيد، ولحن لنفسه جميع أغاني الألبوم ماعدا أغنية واحدة لحنها له الموسيقي كريم عبد الوهاب، وجميع الأغاني من توزيع حمزة نمرة وكريم عبد الوهاب.

