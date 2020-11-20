نور عمرو دياب تكشف رأيها في والدتها شيرين رضا ..تفاصيل

نشرت نور عمرو دياب تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا بخاصية استورى حيث كشفت عن رايها فى والدتها بعد مشاركتها فى حكاية "فرق توقيت" عن مسلسل "نمرة اثنين".

وقالت نور "الحلقة جامدة جدا .. حبيتها أوي وقصة مختلفة وشيرين هي أحلى حاجة في المسلسل وفي الدنيا وأي حاجة شيكا تعملها تطلع حلوة، بحبك يا شيكا".

حكاية "فرق توقيت" تناقش موضوعا صادما، عندما تكتشف الفنانة خيانة زوجها مع رجل آخر، هو الماكيير الخاص بها، لتتركه في حالة غضب وتقرر الابتعاد والهرب، وتبدأ رحلتها.

مسلسل "نمرة اتنين" فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات: منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، سينتيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين.