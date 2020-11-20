فضل شاكر يغني للأطفال «ذهب الليل»

أطلق الفنان فضل شاكر أغنية "ذهب الليل" بمناسبة اليوم العالمي للطفل ، لتكون بطاقة معايدة للأطفال بيومهم العالمي، باعتبارهم شريحة هامة في المجتمع ، وقام فريق العمل الفني للفنان فضل شاكر بعمل فيديو بطريقة ثنائية الأبعاد الكرتونية لأغنية " ذهب الليل " ، مع الحفاظ على هوية اللحن والكلمات الأصلية، فيما قام حسان حسامي بإعادة توزيع العمل موسيقيا، وإشراف عام اياد النقيب .
ذهب الليل :
ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صوصو
شاف القطة قالها بسبس قالت له نونو
ماما قالت له سيب القطة خليها فى حالها
ساب مدرسته ورمى كراسته وراح جر شكلها
يذكر ان أغنية " ذهب الليل " كان الفنان محمد فوزي قد غناها في فيلم معجزة السماء ، والذي شارك في بطولته محمد فوزي ومديحة يسري ، وهي من كلمات الشاعر حسين السيد وعرضت بسينما أوبرا في 19 مارس 1956.
" ذهب الليل " تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر " يوتيوب " وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية.
وكان تصدر الفنان فضل شاكر، تريند "تويتر" وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة فديوهات من ابرز الاغاني الخاصة به.
يذكر ان طرح فضل شاكر أغنيته الجديدة بعنوان "وش الطيب" وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.
الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد.
ويأتى طرح أغنية "وش الطيب" بعد طرحه أغنية "بديت أطيب" و"أنا اشتقتلك" و"صباح الخير يا لبنان"، كما طرح مؤخرًا أغنية حملت اسم "وحشتوني" بأسلوب جديد عبر قناته على اليوتيوب.
وتغيب فضل شاكر عن حفل زفاف نجله لعدم تمكنه من السفر إلى لبنان، ولكنه سجل أغنية بصوته من أجل زفة العروسين.
وتزوج محمد فضل شاكر من كاترينا مراد، في حفل جمع المقربين، حيث غنى محمد لزوجته أغنية جديدة ستصدر قريبًا في ألبومه الجديد.
وكان محمد شاكر، قد أعلن خطبته عبر حسابه على إنستجرام، يوم 21 نوفمبر 2017، حيث نشر صورة يده، إلى جانب يد فتاة، وهما يضعان خاتمي الخطوبة، وعلق: "روح نادرة جدًا".
يذكر أن محمد شاكر، طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان "خلصت القصة"، على قناته الخاصة بموقع اليوتيوب، وهي من كلمات زياد شديد وألحان شادي جارور، وتوزيع رواد همدر ومكس وماستر روجيه أبي عقل.
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