أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام "الليلة" من داخل قصر عابدين

وسط إقبال جماهيري كبير على حجز بطاقات الحضور، تنطلق في الثامنة من مساء "الليلة" الجمعة أولي حفلات كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، التي تُقدمها "مجموعة MBC" من داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، على أن يُقام غدًا "السبت" الحفل الثاني في ذات الموقع.

ووفق أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، وبرفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، وفي أجواء من سحر التاريخ ستُتاح الفرصة "الليلة" وغدًا أمام عدة آلاف من المشاهدين لمُحاكاة عصر حفلات أم كلثوم والعودة إلي أجواء الزمن الجميل.

ويتضمن العرض الذي تُنتجه شركة NDP بالتعاون مع صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وتنظمه شركة RMC، إطار صارم لكافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".

يتضمن حفل اليوم وغدًا، فقرة أولي تُحييها الفنانة الشابة سناء نبيل التي ترتبط بصلة قرابة مع كوكب الشرق أم كلثوم وستُقدم خلال الحفل أغنيات "امل حياتي"، و"أنساك".

بينما تُقدم صوت مصر الخالد أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، عدد من أغنياتها الشهيرة منها "انت عمري"، و"الف ليلة وليلة"، و"سيرة الحب"، و"لسه فاكر"، و"الاطلال".

يُذكر أن حفلات كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام هي الأولي جماهيريا التي تُقام في قصر عابدين منذ ما يقرب من 20 عامًا ويُسمح فيه بإستقبال الجمهور، وكان هذا الحفل قد أُقيم من قبل في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، وأقيم أيضاُ في دار أوبرا دبي، وحقق الحفلان نجاحًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًا لافتًا، ومن المتوقع أن تُقام حفلات مُماثلة في مُدن ومناطق أخرى حول العالم.