بعد خلافها مع زوجها.. شاهد أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل

شاركت المغربية بسمة بوسيل متابعيها صورا جديدة لها عبر خاصية "استوري" علي حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وذلك بعد عودتها الي زوجها الفنان تامر حسني، بسبب تغريدة رومانسية منه.

وظهرت بسمة بوسيل بصحبة عدد من صديقاتها بإطلالة كاجوال، في احدث ظهور بعد أن آثار خبر انفصالها عن النجم تامر حسنى جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية وتصدر الثنائى تريند مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وجهت المغربية بسمة بوسيل رسالة جديدة إلى زوجها الفنان تامر حسني بعد حل الخلافات بينهما وعودتهما من جديد، من خلال خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "متهورة بس بحبك"، وذلك ردا على رسالة تامر حسني الرومانسية إليها التي أكد من خلالها على حبه لها ووصفها بالمتهورة.

كان تامر حسني كتب عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "بسمة حبيبتي للأسف انتي ما فكرتي كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها ازاي يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي".

وأضاف: "عشان انتي حبيبتي وام عيالي وانا ضهرك وسندك مهما حصل بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في التوعية ناس كتيرة.. لية لما حد بيزعل من حد بيكتب على سوشيال ميديا طب حتى يكلمه الاول اية علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون".

وتابع: "ربنا جعل بينا مودة ورحمة عشان كدة انتي عارفة أن في ناس طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتخلصي من فكرة انك تسمعيهم .. مع انك مكنتيش كده".

واستكمل: "ياريت تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا وأنا واثق انك زعلانة انك كتبتي كدة، هو تصرف متهور منك ولا يهمك مش عيب أى انسان يغلط ويتعلم وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك كان نفسي الكلام ده يكون بينا".

يشار الى ان أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث حققت مليونا ونصف المليون مشاهدة على القناه الرسمية لـ روتانا على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.

تقول كلمات الأغنية: "كل الخير اتنسى ليه مش فاكرلي حاجه واحده كويسه نفس النهايه للقلوب المخلصه العُمر ضاع مني معاك عملت جِميل مكانش أصيل وقلبي أذاه .. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا و ماسابش أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه".

دي نهاية الجدعنه وحاجات كتير يشهد عليها ربنا بنحب ناس بيوجعونا في قلبنا و اخترته من بين الناس عملت انا إيه و رد بإيه مفيش إحساس .. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا و أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه".

أغنية "نفس النهاية" كلمات : أحمد المالكي، وألحان : مدين، وتوزيع وميكس : أحمد عبد السلام، وماستر: أمير محروس، Th production تسجيل وميكس الغناء باستوديو م/ جلال فهمي.

وكان الفنان تامر حسني قد طرح أغنية" في جمال كده" عبر قناته على يوتيوب، وهى ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي".

وكانت أغنية "كرهتنى فى الحب" للفنان تامر حسنى حصدت 7 ملايين و14 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

"كرّهتني في الحب" كلمات محمد البوغه، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستوديو Th production".

تقول كلمات الأغنية: "حبيبي الغالي .. بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق .. كُنت هديه هَديتك بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق".

"كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته .. وشوفت معاك أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك .. وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك".

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام.

من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.