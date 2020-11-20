بـ تي شيرت أحمر.. وفاء عامر تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

شاركت الفنانة وفاء عامر متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها في أحدث ظهور.
وتألقت وفاء عامر في الصورة بإطلالة كاجوال، وارتدت تيشيرت أنيقا باللون الأحمر لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ما كشف عن ذوقها الرفيع، ونسقت معه بنطال باللون الاسود، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على انستجرام.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت وفاء عامر على خصلات شعرها القصير الانسيابي المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.
وشاركت وفاء عامر مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.
العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.
وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" حيث تجسد فيه شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتدور أحداث العمل الفني حتي تمر بعدة أزمات خلال العمل الفني ، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.
فيلم "شريط 6" بطولة: "خالد الصاوي، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، وائل عبدالعزيز، محمد علي رزق"، وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.
يذكر أن أحدث أعمال الفنانة وفاء عامر كان مسلسل "حكايتي" وهو من بطولة ياسمين صبري، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبد الناصر، وناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهنا، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.
تدور أحداث مسلسل "حكايتي" حول " داليدا، التي تتعرض لصدمة عصبية في طفولته،ا بسبب وفاة والدتها أمام عينيها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدها حول إجباره على التنازل عن حقوقه وميراثه، فتسافر إلى الإسكندرية لتبدأ حياة جديدة.. و تجري داليدا على كوبري ستانلي بالإسكندرية وفجأة تصدمها سيارة وترفض اتهام أحد بمحاولة قتلها فى تحقيقات الشرطة معها، ولكنها تعود لاتهام أهلها بالكامل، ومن هنا بدأت استرجاع حكايتها، وذلك فى أول أحداث الحلقة الأولى.
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