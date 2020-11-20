نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجي أنور تقيم الدورة الخامسة من مهرجان الأطفال للأفلام أونلاين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنا مع اليوم للطفل، قررت المخرجة ماجي أنور اقامة الدورة الخامسة من مهرجان الاطفال للافلامة اونلاين وذلك حرصا علي سلامتهم، وسيتم مشاهدة جميع الافلام من خلال صفحة المهرجان،و ستتاح الأفلام في الفترة من 25 نوفمبر حتي 27 من نفس الشهر.

كما قررت ماجي انور إتاحة فرصة للأطفال الموهوبين من عمر ٥ سنوات الي ١٦ سنه للمشاركة ايضا بالمهرجان، ووضعت شروط للتواجد وهي

-عمل فيديو بالموبايل علي الا يزيد مدته عن ٥ دق

ـ يمكن إختيار الموضوع الذي تود المشاركه به سواء عن (الطبيعه، الحيوانات، الطيور، شخصية معروفة باي مجال او اي موضوع اخر لك مطلق الحرية.

ـ كتابة ريفيو فيلم شاهدته سواء في المهرجان او اي فيلم اخر تفضله.

عليك بارسال لينك الفيديو او الريفيو علي الايميل الخاص بالمهرجان بعنوان فيديو ريفيو فيلم (اسم الفيلم) ـ اسم المشارك وعمره.

وبالايميل عليك ارسال اسمك وسنك وموافقه من الأهل بالمشاركه بالمهرجان حتي نتمكن من نشره علي صفحتنا.

و قد أقدمت ماجي علي هذه الخطوة هذا العام لتنمية موهبة الكتابة والتحليل لدي الأطفال وتشجيع صناع الأفلام الصغار علي اكتشاف مواهبهم الابداعية.