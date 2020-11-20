يارا قرقماز تطلق جديدها بعنوان "ببصم بالعشرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة اللبنانية يارا قرقماز أغنيتها الأولى بعنوان ببصم بالعشرة وسط أصداء إيجابية واسعة.

فبعد إصدارها لعدد من أغنيات Cover وديو "بحبك أنا" و"كافي خيري شرّي" و"ما في حدا"، تأتي الأغنية المنفردة بعنوان "ببصم بالعشرة" لتشكّل نقلةً نوعية ليارا لا سيّما بأن الأغنية مميزة كلاماً ولحناً، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب والذي أطلّت فيه يارا وتألقت.

ومنذ اللحظات الأولى لإصدار الأغنية على الإذاعات اللبنانية حتى نالت إعجاب الجمهور، ليكون أيضاً الفيديو كليب على قدر التوقعات حيث حصد نسبة مشاهدة عالية وتعليقات داعمة وايجابية جداً على موقع اليوتيوب وعلى صفحات يارا على وسائل التواصل الإجتماعي.

الأغنية من كلمات وألحان جاد الخوري وتوزيع وتسجيل ستوديو Koko B وصورت بعدسة المخرج محمد شموري وبإشراف مدير التصوير هرير شاباريان.

يذكر أن يارا أطلّت في هذا الفيديو كليب بإطلالة مميزة جداً مع لمسة ماريا قرقماز و "Pause by Nathalie"، وبملابس مميزة كانت اختيار ريتا عوكر وايلي شدياق من "profashion women"، كما كان تصميم الرقص في الكليب للمصمم جيرو كيتشيدجيان.

