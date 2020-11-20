تزامنا مع اليوم العالمي للطفل .. تنظيم الدورة الخامسة من مهرجان الأطفال للأفلام أونلاين

تزامنا مع اليوم للطفل، قررت المخرجة ماجي أنور اقامة الدورة الخامسة من مهرجان الأطفال للأفلام أونلاين، وذلك حرصا على سلامتهم، وسيتم مشاهدة جميع الافلام من خلال صفحة المهرجان، وستتاح الأفلام في الفترة من 25 نوفمبر حتي 27 من نفس الشهر.

كما قررت ماجي انور إتاحة فرصة للأطفال الموهوبين من عمر ٥ إلى ١٦ سنه للمشاركة أيضا بالمهرجان، ووضعت شروط للتواجد وهي

-عمل فيديو بالموبايل على ألا يزيد مدته عن ٥ دقائق.

يمكن اختيار الموضوع الذي تود المشاركة به سواء عن (الطبيعة، الحيوانات، الطيور، شخصية معروفة بأي مجال أو أي موضوع آخر لك مطلق الحرية .

- كتابة ريفيو فيلم شاهدته سواء في المهرجان او اي فيلم اخر تفضله.

إرسال لينك الفيديو او الريفيو علي الايميل الخاص بالمهرجان بعنوان فيديو ريفيو فيلم (اسم الفيلم) ـ اسم المشارك و عمره.

وبالإيميل عليك ارسال اسمك و سنك و موافقه من الأهل بالمشاركه بالمهرجان حتي نتمكن من نشره علي صفحتنا .

وأقدمت ماجي على هذه الخطوة هذا العام لتنمية موهبة الكتابة والتحليل لدى الأطفال وتشجيع صناع الأفلام الصغار على اكتشاف مواهبهم الإبداعية.

وجدد مهرجان لندن السينمائي الدولي الثقة في المخرجة ماجي أنور، لتكون مستشارة للمهرجان في دورته الجديدة المقرر إقامتها أونلاين خلال الشهور المقبلة.

ماجي أنور هي أول مستشارة مصرية في المهرجانات الأوروبية، ومهرجان لندن لم يكن خطوتها الأولى في هذا المجال فقد شاركت من قبل في عدد من المهرجانات المهمة منهم ميلان نيس، ومدريد.

وعبرت ماجي عن سعادتها بهذا المنصب، وتحدثت عن طبيعة عملها كمستشارة في المهرجانات وقالت في تصريحات صحفية: "نحن نحاول أن يكون هناك تواصل بين صناع الأفلام وبعضهم البعض في البلدان المختلفة، إلى جانب هذا نفتح لهم أفقا جديدًا في أماكن خارج بلادهم".

وتابعت: "حينما نجد فيلم جيد ويستحق الدعم نقوم بتبني توزيعه في السينمات والمهرجانات الدولية المختلفة".

يذكر أن المنتج البريطاني كارل توني رئيس مهرجان الفيلم العالمي international film festival، كان قد أعلن عبر الموقع الرسمي للمهرجان التعاون رسميًا مع ماجي لتكون المنسق الوحيد والجهة الخاصة بتوزيع أفلام المهرجان حول العالم.