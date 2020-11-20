الصور الأولى من خطوبة محمد عطية وميرنا الهلباوى .. شاهد

احتفل الفنان محمد عطية بخطوبته على ميرنا الهلباوى ونشر عددا من الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وحرص محمد عطية على إقامة الخطوبة فى منذ العروس وحضر المقربون فقط وأهل العروسين طبقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الكاتبة والبلوجر ومذيعة الراديو ميرنا الهلباوي، خطيبة المطرب محمد عطية صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ميرنا الهلباوي ببنطلون رمادي وسويتشرت بيبي بلو وشنطة باللون الابيض وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض.

وتركت ميرنا الهلباوي شعرها منسدلا بطريقة جذابة ولم تتكلف في وضع الميكب واكتفت ببعض اللمسات التي تناسب بشرتها مع اختيارها لأحمر الشفاه باللون الكاشمير.

ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق وخاتم يد لإكمال اطلالاتها ونالت الصورة إعجاب متابعيها على الانستجرام.

وكان أكد نجم ستار أكاديمي محمد عطية، على أن الفنان الراحل يعد من النجوم المقربين له واستقبل خبر وفاته بصدمة كبيرة ونشر صورة له من خلال حسابه على فيسبوك وعلق عليها.

كتب عطية: "كل أصحابي والقريبين مني عارفين أنا قد إيه بحب الراجل ده و قد إيه كنت لما ببقي مخنوق من حاجة كنت ادخل اشغل أي مسرحية ليه... كان بيضحكني جدا جدا و ياما خرجنى من أوقات كآبة... أنا زعلان جدا عليه... الله يرحمه".

وكانت الصفحة الرسمية أعلنت لنقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض داخل احدى المستشفيات.

ويعد محمد نجم أحد النجوم الذين برعوا فى تقديم الكوميديا بشكل مختلف ولعل من أبرز افيهاته "شفيق يا راجل" فى مسرحية "عش المجانين".

كان محمد نجم له رؤيته فى المسرح وكان يرى أن مسرح عادل إمام لا يستمر لسنوات كما يروج له، مضيفا في حوار سابق مع جريدة «الأهرام»: «لو قام أحد بحساب الفترات التي قدم فيها المسرحيات التي يقول إنها استمرت 10 سنوات سيجد أنها لا تزيد على 10 أشهر»، كما هاجم محمد هنيدي ومحمد سعد، وقال إنهما لم يقدما أي جديد أو إضافة عما قدّمه نجيب الريحاني وإسماعيل ياسين وغيرهما من رواد الكوميديا القدامى.