وفاة والد الفنانة هند عاكف

نشرت الفنانة هند عاكف تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل والدها الفنان عبد المنعم عاكف.

وكتبت هند قائلة: "منذ قليل انتقل إلى الرفيق الأعلى والدي الحاج عبد المنعم عاكف، نسألكم الدعاء بالمغفرة وقراءة الفاتحة".

ولم تحدد هند أي تفاصيل خاصة بـ صلاة الجنازة والعزاء.

وكان أقام علي عبد الحميد الجزار، المحامي، وكيلًا عن هند عاكف المرشحة بدائرة الخليفة طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة 15 محافظة القاهرة ومقرها قسمي شرطة الخليفة والمقطم مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها وجوب إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون علي ان يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدن إعلان.

وفي الموضوع طالب الطعن، بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك مت آثار والزام جهة الإدارة المصروفات.

اختصم الطعن الذي حمل رقم 8634 لسنة 67 شق مستعجل، كلا من وزير العدل، رئيس اللجنة العليا للانتخابات وآخرون.

واستقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حتي الان، 68 طعنا، علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي للمرحلة الثانية امس الاحد.