حفظ كتاب الله كاملا.. بهاء سلطان يحدث ضجة بعد تلاوة القرآن الكريم

حظى الفنان بهاء سلطان، باهتمام كبير من جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما نشر مقطعا قصيرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يقوم بتلاوة القرآن الكريم بصوته، وذلك بعدما حفظ كتاب الله تعالى خلال فترة ابتعاده عن الغناء.

وتفاجأ جمهور بهاء سلطان، بصوته الرنان، وتمكنه من تلاوة القرآن الكريم بأحكامه، وصوت نال إعجاب الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الكثيرين يشاركون المقطع الصوتي الذي نشره على فيسبوك.

وكان بهاء سلطان، نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقطعا له، وهو يتلو الآيات الأولى من سورة الرعد، وعلق: «تلاوة قصيره للفنان بهاء سلطان.. بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ صدق الله العظيم».

من جهة أخرى، كشف جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن سبب إحالة الشيخ أحمد علي درويش، إمام مسجد البوصيري بالإسكندرية للتحقيق، مؤكدا أنه ليس بسبب نشر صورة له مع الفنان بهاء السلطان، ولا علاقة للقرار بتقييم الوزارة للفن.

وأوضح "طايع" خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أن صفحة الإمام الشخصية كمنبره، ما تبثه على صفحتك يعبر عن شخصيتك، ولا يمكن ان يكون للأمام شخصية مزدوجة، معقبا: ما تم نشره يعتبر "إفشاء سر".

وشدد على أن إمام المسجد مازال حديث التخرج، ولكن تم احالته إلى التحقيق والتفكير في نقله إلى مسجد آخر أقل كثافة من أجل التدرب على التعامل مع الناس.

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل، بعدما نشر إمام مسجد بمحافظة الإسكندرية صورة مع بهاء سلطان، عبر حسابه الخاص بموقع “فيسبوك”، وأشار في تعليق علي الصورة أنه في طريقه للاعتزال والاكتفاء بطرح الأناشيد والابتهالات الدينية. مؤكدا أنه ليس بسبب نشر صورة له مع الفنان بهاء السلطان، ولا علاقة للقرار بتقييم الوزارة للفن.