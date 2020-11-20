تامر مرسي يهنئ هند صبري بـ عيد ميلادها: الجميلة المبدعة

حرص المنتج تامر مرسي رئيس شركة سينرجي علي تهنئة النجمة التونسية هند صبري بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وكتب "تامر مرسي" احتفالا بعيد ميلاد "هند": "‏عيد ميلاد صاحبة واحدة من اشهر الجمل في تاريخ السينما "عاوزة ورد ياابراهيم الجميلة المبدعة دائما الفنانة هند صبري كل سنة وهي طيبة???? وبالمناسبة دي هنعرفك علي طريقتها تعملي ايه علشان تطفشي عريس????????".

تحتفل النجمة هند صبري اليوم الجمعة بعيد ميلادها ال٤١ فهي من مواليد 19 نوفمبر 1979.

تزوجت هند صبري من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف ورزقت منه بولدين.

صرحت هند صبري في أحد اللقاءات التليفزيونية بأن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف لا يتعمد عدم الظهور معها في المناسبات العامة والفنية المختلفة، ولكنه لا يحب عالم الأضواء، ويفضل التركيز على أعماله الاقتصادية.

لكن بشكل استثنائي ونادر ظهر زوج هند صبري مع زوجته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي 2019 وقامت الفنانة بطبع قبلة رقيقة على خده أمام الكاميرات.

ومن المعروف أن هند كانت قد ارتبطت بخطبتين من قبل، ولكنهما لم يستمرا لفترة طويلة، الأولى كانت من الفنان السوري باسل الخياط، والثانية من المؤلف المصري محمد حفظي .

وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

وأعلنت شركة سينرجى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسى، عن تعاقد النجم عمرو يوسف على بطولة مسلسل "الملك".

وسيقدم عمرو يوسف خلال العمل شخصية أحمس طارد الهكسوس، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوى.

ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، وهو بمثابة أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

وتعاقد المنتج تامر مرسي، عن تعاقده مع الفنان محمد رمضان، على تجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، بمسلسل «الإمبراطور»، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2021.

وأعلن تامر مرسي، من خلال التعليق على الصورة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعاقدت على أعمال محمد رمضان لمدة عامين، إذ علق: «المتحدة تتعاقد مع محمد رمضان لمدة عامين مقبلين».

واعلن تامر مرسي عن إنتاج مسلسل "نسل الاغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق قائلًا: "رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة قصة وإخراج محمد سامي".