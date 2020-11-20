محمد عطية يحتفل بخطبته رسميا على ميرنا الهلباوي بجلسة تصوير مميزة

محمد عطية نجم ستار أكاديمي السابق كشف عن خطوبته بشكل رسمي من مقدمة البرامج ميرنا الهلباوي، حيث أعلن الثنائي تفاصيل الارتباط عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما قدم العديد من النجوم التهاني للنجمين.

خطوبة محمد عطية وميرنا الهلباوي رسميا

محمد عطية نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة من جلسة تصوير جمعته مع ميرنا الهلباوي، وأعلن من خلالها عن خطوبتهما بشكل رسمي، حيث أكد الفنان المصري أن اليوم 20 نوفمبر هو التاريخ الذي اختاره للارتباط بالإعلامية المصرية فكتب على الصور التي نشرها: " 20 نوفمبر 2020، أخترتك"، لترد ميرنا الهلباوي على تعليقه فكتبت: "أحبك كثيرا"، في وقت نشرت دوت الخليج كذلك أكثر من صورة من جلسة التصوير التي جمعتها بمحمد عطية وعلقت عليها قائلة: "أنت الذي دعوت الله من أجله 20 نوفمبر 2020"، وقد أظهرت جلسة التصوير الأجواء الرومانسية التي جمعت الثنائي.

النجوم يهنئون محمد عطية وميرنا الهلباوي

محمد عطية وميرنا الهلباوي بعد الإعلان عن خطوبتهما بشكل رسمي إنهالت المباركات عليهما حيث حرص العديد من النجوم على تقديم التهاني للنجمين والتعليق على الصور التي نشرها كل منهما، فكتب الفنان أحمد الشامي: "ألف مبروك يا عطية"، بينما كتبت الفنانة ليلى احمد زاهر تعليقا قالت فيه: "أيه الحلاوة دي"، بينما علقت هدى المفتي مشيدة بالصور: "تحفة"، وقدم كذلك التهنئة كل من الفنانة إيمان العاصي، والفنان احمد حاتم، وخالد منصور، وهيثم شاكر، وكريم فهمي، وأنس نصري.

محمد عطية يرد على هجوم البعض على ميرنا الهلباوي

محمد عطية أعلن في شهر أكتوبر الماضي ارتباطه من ميرنا الهلباوي وذلك عقب ظهورهما معا في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ونشر محمد عطية مجموعة صور رومانسية مع خطيبته عبر حسابه على "انستجرام" معلناً عن دخوله في علاقة عاطفية بعد فترة طويلة من العزوبية، محمد عطية بعدما كشف عن ارتباطه من مقدمة البرامج ميرنا الهلباوي، كشف كذلك عن تفاصيل علاقته بها، ومستقبل العلاقة بينهما.

حيث نشر محمد عطية عبر حسابه على "انستجرام" رسالة طويلة تحدث من خلالها عن تعامله مع خطيبته الشابة ميرنا الهلباوي، حيث أوضح أنه من المؤمنين بفكرة المساواة في العلاقة التي تجمع أي ثنائي، وأنه لا يفكر في نظرة المجتمع له سواء بالإيجاب أو السلب، كما أوضح محمد عطية أنه رغم ارتباطه بميرنا الهلباوي لكنه لن يتدخل من أجل أن يغير أي شيء في حياتها، كما أنه لن يحاسبها عن أي تجارب سابقة قبل أن ترتبط به، وأنه يرى نفسه مسئولا عن إصلاح اي أضرار نفسية مرت بها خلال حياتها قبله، وأنه ينوي دائما أن يدعمها في كافة خطوات حياتها.

وكانت ميرنا الهلباوي قد تعرضت لهجوم في بداية أزمة فيروس كورونا وذلك على خلفية مطالبتها بعدم الالتزام بإجراءات الوقائية للفيروس، مما جعل العديد من الجمهور يعتبر ما نشرته عبر حسابه على "تويتر" غير مسئول.