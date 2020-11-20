إلهام الفضالة تبدأ تصوير مسلسل "أمينة حاف" بعد تعافيها من العملية الجراحية

إلهام الفضالة تجاوزت الفترة الصعبة التي مرت بها خلال الأسابيع الماضية بعدما خضعت لعملية في الركبة تسببت في ظهورها على عكاز، حيث عادت الفنانة الكويتية لنشاطها الفني لتبدأ تصوير مسلسلها الجديد "أمينة حاف".

إلهام الفضالة تبدأ تصوير مسلسل "أمينة حاف"

إلهام الفضالة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صور من استعدادها لتصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "أمينة حاف" والذي كشفت عن مشاركتها به في شهر رمضان 2021، إلهام الفضالة أكدت أنها بدأت تصوير المسلسل بالفعل خلال هذه الفترة وذلك بعد مدة من الانتظار بسبب خضوعها لعملية في الركبة تسببت في ظهورها على عكاز، وعلقت الفنانة الكويتية على الصورة التي نشرتها فكتبت: "وبدأت تصوير مسلسل (أمينة حاف) والله الموفق رمضان 2021".

إلهام الفضالة تتجاوز آثار عملية الركبة التي خضعت لها

إلهام الفضالة قد ظهرت في شهر أكتوبر الماضي داخل مستشفى بعدما خضعت لعملية جراحية في الركبة وتداول لها صورة وهي تستند على عكاز، بينما أوضحت الفنانة الكويتية في فيديو عبر حسابها على "انستجرام" أنها حالتها مستقرة لكنها تحتاج فقط للراحة وسوف تخضع لبعض التدريبات الخاصة وانها سوف تستخدم العكاز لمدة من 4 إلى 6 اسابيع فقالت: "العملية لا تتسبب في عدم قدرتي على السير بل أحتاج لفترة من الراحة وهناك بعض التدريبات الخاصة وأنا اخضع لها بالفعل"، وأضافت إلهام الفضالة: "لا أسير بشكل مستمر علي قدمي واستخدم عكاز من أجل أن استند عليه ولا أرهق الركبة، وسوف استمر في المحافظة على السير بهذا الشكل لمدة 4 إلى 6 أسابيع فهذه دوت الخليج تعليمات الأطباء"، وقد استطاعت الفنانة الكويتية أن تتجاوز هذه المرحلة وعادت لتصوير أحدث أعمالها "أمينة حاف".

تفاصيل مسلسل "أمينة حاف " لإلهام الفضالة

إلهام الفضالة من المقرر أن تقدم في مسلسل "أمينة حاف" شخصية سيدة تدعى "أمينة"، تمر بمواقف عديدة في حياتها، وتنتقل من حالة إلى حالة حتى تصبح "زوجة رابعة" وتدخل في مشاحنات وخلافات مع الزوجات الثلاثة، ومن المقرر أن يشارك في بطولة المسلسل الجديد كل من الفنانة ليالي دهراب، وعبدالله الطليحي ، وشهاب جوهر، وغرور صفر، ورندا حجاج، وخالد العجيرب، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.

"الكون في كفة" هو آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة إلهام الفضالة وعرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وقد شاركها البطولة كل من الفنان محمود بوشهري، وطيف، ومرام البلوشي، وفهد باسم، وعبدالله بهمن.