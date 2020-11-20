عرض الفيلم السعودي مذكرة ابتزاز على جوّي TV

أعلنت شركة إنتجرال، التابعة لمجموعة stc والرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاقها خلال شهر نوفمبر 2020، مجموعة جديدة من البرامج المنوّعة والحصرية التي تلبّي متطلّبات وتفضيلات المشاهدين على منصّتها الترفيهية "جوّي TV" التي تتقدّم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت OTT.
وتتضمّن البرامج الجديدة الفيلم السعودي "مذكرة ابتزاز" الذي يجمع ما بين الدراما والجريمة، وبدأ عرضه على منصّة "جوّي TV" يوم 12 نوفمبر، أي قبل طرحه في صالات السينما، مما يجعلها الأولى في بث الإنتاج السعودي الجديد.
وكذلك، بدأت "جوّي TV" ببث عدد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة أبرزها الفيلم الدرامي الكوميدي اللبناني "يوم إيه يوم لأ"، والكوميديا المصرية "يوم العرض"، بالإضافة إلى الدراما الكوميدية "جدو مشاكل".
ويتضمّن جدول شهر نوفمبر أيضًا المسلسل الدرامي اللبناني "ورد جوري"، والجزء الرابع المنتظر من المسلسل الدرامي الإسباني الإجرامي "Derecho a Sonar"، إضافة إلى العديد من المسلسلات الغربية الجديدة، وهي الجزء الثاني من الموسم الرابع من مسلسل الأنمي الياباني "Haikyu"، بالإضافة إلى المسلسل الدرامي الكويتي الجديد "وكأن شيئًا لم يكن".
وتقدّم "جوّي TV"، عبر خدمة الفيديو حسب الطلب، العديد من البرامج الحصرية والأصلية. كما تقدّم محتوى ترفيهي منوّع ما بين المسلسلات والأفلام المعروفة. إضافة إلى ذلك تبث "جوّي TV" قنوات مباشرة من الشبكات العالمية مثل STARZPLAY، FOX plus، OSN، Wide Khaliji، boomerang، إضافة إلى القنوات التلفزيونية المجانية والمشفّرة الدولية والإقليمية مثل أم بي سي، OSN، روتانا، وغيرها الكثير.
يمكن للمشاهدين الاشتراك في "جوّي TV" عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.jawwy.tv أو تحميل تطبيق "جوّي TV" من متاجر التطبيقات.
يذكر أن فيلم «جدو مشاكل» تدور الأحداث حول شاب انطوائي وخجول، ولديها مشاكل كثيرة في نقطة التعامل مع الناس والمجتمع وكل من يحيط به، لكن تقع له حادثة تغير حياته رأسًا على عقب، فكيف سيتعامل معها، وما هو التغيير الذي سيحدث له.
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