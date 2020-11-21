أخبار الفن.. بهاء سلطان يثير ضجة بعد تلاوة القرآن.. وفاة والد هند عاكف

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

نشرت نور عمرو دياب تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا بخاصية استورى حيث كشفت عن رايها فى والدتها بعد مشاركتها فى حكاية "فرق توقيت" عن مسلسل "نمرة اثنين".

شاركت المغربية بسمة بوسيل متابعيها صورا جديدة لها عبر خاصية "استوري" علي حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وذلك بعد عودتها الي زوجها الفنان تامر حسني، بسبب تغريدة رومانسية منه.

احتفل الفنان محمد عطية بخطوبته على ميرنا الهلباوى ونشر عددا من الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

نشرت الفنانة هند عاكف تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل والدها الفنان عبد المنعم عاكف.

حظى الفنان بهاء سلطان، باهتمام كبير من جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما نشر مقطعا قصيرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يقوم بتلاوة القرآن الكريم بصوته، وذلك بعدما حفظ كتاب الله تعالى خلال فترة ابتعاده عن الغناء.