تامر حسني يحصد مركزا متقدما بقائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت أغنية "نفس النهاية" الجديدة للفنان تامر حسني، في تحقيق أكثر من مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر يوتيوب.

وحصدت الأغنية مركزا متقدما بقائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب بعد ساعات قليلة من عرضها.