ياسمين صبري تتكفل باحتياجات سيدة المطر

القاهرة - محمد ابراهيم - تكفلت الفنانة ياسمين صبري بكافة احتياجات الحاجة نعمات عبد الحميد، الشهيرة إعلاميا بسيدة المطر.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"،أنا دائمًا بحاول أشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم.. أنا سعيدة أني اتعرفت على الحاجة نعمات عبد الحميد سيدة المطر من السوشيال ميديا".

وتابعت: "تواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها، ويشرفني أني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها.. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة".