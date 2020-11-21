خلي حلمك عايش.. ريهام سعيد توجه رسالة لجمهورها عبر انستجرام

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت علي الصورة قائلة : خلي حلمك عايش

وكانت قد أجرت النيابة الكلية بأكتوبر تحقيقات موسعة في عدة بلاغات مقدمة من الإعلامية ريهام سعيد والمستشار مرتضى منصور ضد سما المصري.

وتضمنت البلاغات، بلاغًا من ريهام سعيد بتهمة السب والقذف، و16 بلاغًا آخر مقدم من مرتضى منصور، واستدعت النيابة في فترة سابقة سما المصري لمواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها بعد الاستماع لأقوال مقدمي البلاغات.

وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد إن موكلته قدمت بلاغا منذ فترة وأنهت النيابة التحقيق فيه ولم يتبق سوى التصرف فيه بالإحالة إلى المحاكمة.