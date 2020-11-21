بالأسود.. ريم البارودي تخطف انظار جمهورها من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة ريم البارودي صورا جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ريم البارودي بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأسود وكتبت معلقة على صورتها: امسكني لو استطعت

وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي:

قمر، تجنني، جميلة الجميلات

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ريم البارودي على خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

حققت ريم البارود نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.

ونفت الفنانة ريم البارودي مشاركتها في بطولة فيلم فيرس، مشيرة الى انها تشارك في الفيلم كـ ضيف شرف بمشهدين، وذلك من أجل المخرج أسامة عمر الذي سبق وتعاونت معه في فيلم زجزاج. أما عن الدراما، وقعت ريم البارودي مع شركة منتجة على عقد مسلسلين، الأول مسلسل خارج الموسم الرمضاني ومكون من 60 حلقة ومأخوذ عن رواية " الحي المخملي". وتابعت: " لم أقرأ الرواية حتى الان وبالتأكيد سيكون هناك تغيير ببعض الاحداث لان الدراما تختلف عن الروايات". وأضافت ريم البارودي:" جاري ترشيح باقي أبطال العمل، وأيضًا وقعت على عقد مسلسل رمضاني لن أكشف عن تفاصيله الآن".

وتقدم ريم البارودى البرنامج أيام السبت والأحد والأثنين الساعة الـ 6 مساءًا بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.

وتحدثت ريم البارودي، عن أول تجربة إعلامية لها من خلال برنامج "شارع النهار مع ريم البارودي"، مشيرة إلى أنها ركزت على أن تفصل بين كونها ممثلة ومذيعة، لأن طبيعية هذه المهنة تتطلب منها أن تكون طبيبعة.