وزارة الثقافة تحتفل بالموهوبين الفائزين في مسابقة رتيبة الحفني للغناء والعزف

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقات الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء التي صاحبت الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لهذا العام، حيث قامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بتنظيم الحفل على المسرح الكبير، وذلك بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر.
كما هنأت جميع الفائزين بالجوائز وحثتهم على مواصلة الجهد كما أشادت بالمواهب الفنية من ذوي القدرات الخاصة الذين أضافوا للمسابقة قيمةً ورونقًا متميزًا باعتبارهم جزء لا يتجزأ من أهداف استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة والمتمثلة في إدماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي وحيوي.
وأضافت بأن المسابقة تأتي تتويجًا وتأكيدًا علي النجاح الذي حققته الدورة ٢٩ لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية هذا العام والذي حظي بحضور جماهيري فعال جسد الدور الملموس للموسيقى بشكل خاص والفنون بوجه عام وقدرتها على تشكيل وبناء الشخصية الوطنية القادرة على تحقيق التقدم التنموي المنشود لبلادنا.
حيث شملت الأعمال الفنية التي أبدعوا في تقديمها "مصر التي فى خاطرى ، ليه يا قلبى ، كل ده كان ليه ، عيون القلب ، حكايتى مع الزمان ، ليالى الأنس ، رسالة من تحت الماء ،عودت عينى، القريب منك ، فيها حاجة حلوة ، روحى وروحك".
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