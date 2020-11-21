بالكمامة السوداء.. عمر كمال يشارك جمهوره بصورة جديدة عبر انستجرام

نشر المطرب عمر كمال، صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

وظهر عمر كمال بكمامة سوداء وعلق علي الصورة قائلا :قولى أغنية أو مهرجان سمعتهولى عجبك

وحازت الصورة علي اعجاب متابعيه وجاءت التعلقات كالاتي :

منور الدنيا ، احلي عمر كمال ، نجم النجوم

ويحتفل عمر كمال بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 علي يوتيوب.

مهرجان " انتي معلمة " غناء كل من عمر كمال، و حمو بيكا، و توزيع اسلام ساسو.

وأثار مطرب المهرجانات عمر كمال الجدل على السوشيال ميديا بسبب صورة نشرها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وانهالت التعليقات من متابعي عمر كمال على فيسبوك بعد نشره صورة جديدة له بجوار سيارته والتي كتب عليها قائلا: "الفلوس مش كل حاجة راحة البال أهم".

و كان قد كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تراجعه عن مشاركة الراقصة لورديانا والتي تصدر اسمها مؤخرًا محركات البحث بعد رقصها على إحدى الأغنيات، في أحدث كليباته «أنتِ معلمة» الذي يجمعه بحمو بيكا.

ونشر «كمال» صورة لبوستر الأغنية عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق: «استجابة ليكم هنزل أغنية (( أنتى معلمة )) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تانى.

وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، و حققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، و توزيع إسلام ساسو، و وصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من مليون مشاهدة.