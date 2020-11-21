شهيرة تكشف تفاصيل جديدة عن مرض محمود ياسين وأيامه الأخيرة:"خفت ينساني"

شهيرة الفنانة المصرية كشفت في لقائها مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على شاشة قناة "CBC" عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، وعلاقتها به أثناء فترة مرضه.

شهيرة تكشف حقيقة إصابة الفنان محمود ياسين بالزهايمر

شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين تحدثت في برنامج "معكم" عن تفاصيل مرض الفنان الراحل وحقيقة إصابته بالزهايمر، وأنه كان يعاني خلال السنوات الأخيرة من عدم معرفته بمن حوله بسبب مضاعفات المرض، لكن شهيرة نفت ذلك وأكدت أن الفنان المصري كان يعرف جميع أفراد أسرته وانه أصيب بمرض التصلب في الشرايين فقالت: "لمن يقول أن الفنان محمود ياسين لم يكن يعرف بمن حوله هل أنت التقيت به لكى تقول ذلك، الحمدلله لآخر اسبوع من حياته كان مدرك ويعرف كل من حوله ولم ينس ابدا أحد من أفراد أسرته، ولا زملائه، محمود ياسين أصيب بتصلب في الشرايين وذلك يتسبب في بوادر زهايمر، وأحد الأطباء أكد لنا أنه لن يكون تاثيره قوي مع الفنان محمود ياسين".

شهيرة: "محمود ياسين اختفى عن الأنظار لأنه لم يكن في لياقته الصحية"

شهيرة أوضحت كذلك السبب في ابتعاد الفنان المصري عن الظهور وإجراء اللقاءات مع وسائل الإعلام فقالت: "محمود ياسين اختفى عن الأنظار بسبب ابتعاده عن لياقته البدنية والصحية التي عرف بها، ونحن كأسرة لم نكن نرغب في ظهورها بأي طريقة يختلف فيه عن شخصيته التي عرف بها، ولذلك رفضت ظهوره في اللقاءات الإعلامية لأنه كان سيظهر بشكل مختلف عما عرف عنه"، شهيرة تحدثت كذلك عن خوفها من اللحظة التي كانت سوف تواجه فيه عدم قدرة الفنان الراحل على معرفتها حيث أوضحت: "بعض أقارب المصابين بنفس مرض محمود ياسين كانوا يتعجبون من أنه لا يزال يتذكرني، وكنت أمر بلحظات خوف بعدما علمت أن هناك من يحدث لهم ذلك".

شهيرة تعلق على الشائعات التي طالت الراحل محمود ياسين

شهيرة تحدثت عن شائعات الوفاة التي طالت الفنان الراحل في فترة مرضه وأكدت أن أسرته لم تتحدث معه عن هذه الأخبار، فقالت: "لم نتحدث معه عن أي من الشائعات التي كانت تطوله خلال مرضه، فكانت هذه الشائعات يرددها بعض الناس الذين يرغبون في كسب المال على حساب مشاعر الآخرين"، كما كشفت شهيرة عن سبب رفضها لوجود ممرضة تساعدها في العناية بالفنان الراحل فقالت: "ابنائي طالبوا مني أن أوفر شخص يساعدني ممرض أو ممرضة فأقول لهم لا وتحديدا لانني قادرة على خدمته وارفض أن يراه أي شخص بهذا الشكل، والبعض كان يمتدحني بسبب موقفي لكن الحقيقة ربنا هو من سخرني لهذا الرجل لأنه استثنائي وعظيم بالنسبة لي".

شهيرة نفت ما تردد حول حقيقة رفضها تواجد الفنانة نجلاء فتحي في عزاء الفنان الراحل فقالت: "هناك نسب عائلي يجمعنا مع عائلة الفنانة نجلاء فتحي وهي كانت دوما تتواصل من أجل الاطمئنان على صحة الفنان الراحل خلال فترة مرضه، كما اتصلت بي وقدمت العزاء "، كما كشفت شهيرة عن اعتذر الفنان محمود ياسين عن المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة" الذي شارك في بطولة الجزء الأول منه مع الفنان أحمد السقا، حيث أوضحت أنه رأى الاكتفاء بالنجاح الذي حققه في الجزء الأول من العمل السينمائي.