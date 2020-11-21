برفقة روجينا وإسعاد يونس.. أشرف زكي يشارك متابعيه صورا من برنامج صاحبة السعادة

نشر الفنان أشرف زكى عدة صور له مع زوجته الفنانة روجينا والإعلامية إسعاد يونس من برنامج "صاحبة السعادة"، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق أشرف زكى على الصور قائلا "استمتعنا بحلقة صاحبة السعادة يارب تكون عجبتكم".

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وكان الدكتور أشرف زكي قد أوضح الأسباب التي دفعته إلى التفكير في الاستقالة مؤخرا من منصب نقيب الممثلين.

وقال أشرف زكي، لبرنامج "in sider": "مش عايز أستقيل ولا حاجة، هو الموضوع باختصار إن إحنا عندنا أزمة، نكاد نكون النقابة الوحيدة اللي أعضائها بيحملوا النقيب ‏مسئولية التشغيل، أنا قلت لهم المشكلة، إحنا عايشين في ظل متغير، زمان كان عندنا قطاع الإنتاج وصوت القاهرة ومدينة الإنتاج ‏الإعلامي والعديد، النهارده الدولة خرجت من الإنتاج".

وأضاف: "قولت لهم أنا مش قادر أحل لكم المشكلة دي بشكل يرضيكم، فأنا الجمعية العمومية اللي جاية في شهر ديسمبر، تبقى آخر جمعية عمومية ليا ونشوف حد يقدر يحل المشكلة".‏

وكان آخر أعمال أشرف زكى مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى وآيتن عامر وأحمد مجدى ودياب وهبة مجدى وإخراج مرقس عادل، ومسلسل "لما كنا صغيرين" مع ريهام حجاج وخالد النبوى ومحمود حميدة ونسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازى وإخراج محمد على وتم عرضهما فى شهر رمضان الماضى.

وكانت الفنانة روجينا قد وضعت نفسها فى موقف محرج بعد نشرها عبر صفحات وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بها ملصق دعائي غير سليم لمسلسلها الجديد "اسود فاتح" مشيرة إلى أنه الأفيش الرسمي للعمل.

من جانبها طرحت شركة إنتاج العمل لملصق الرسمي له، وقد تغير خلاله مكان الفنانة روجينا، وحل محلها الفنان أحمد فهمى، وهو ما يشير إلى وجود خلافات لمكان تواجدها بالأفيش، أكدها لـ"دوت الخليج" مصدر خاص داخل العمل، الذي تم تصوير أحداثه فى العاصمة اللبنانية بيروت.

مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

كانت روجينا قد تألقت شهر رمضان الماضي مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي.