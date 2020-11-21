ياسمين صبري تتكفل بـ سيدة المطر

السبت، 21 نوفمبر 2020 10:37 صـ فن وثقافة السبت، 21 نوفمبر 2020 09:31 صـ بتوقيت القاهرة السبت، 21 نوفمبر 2020 دوت الخليج أعلنت الفنانة ياسمين صبري عن تبنيها سيدة المطر، والتي أثارت موجة من التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة فن وثقافة الأعلى قراءة آخر موضوعات جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2020 - دوت الخليج × Header Footer

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