شهيرة: "محمود ياسين كان متواضع زيادة عن اللزوم ولهذا السبب كنت بتغاظ منه"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة شهيرة، أن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، لم يكن متكبرًا، لكنه كان متواضعًا زيادة عن اللزوم، مُضيفة :"كنت بتغاظ منه في الحتة دي؛ لأن في ناس مريضة لما يلاقوا شخص زي كدة يطمعوا فيه، ولكنه كان يرد بأن من تواضع لله رفعه".

وتحدثت "شهيرة"، خلال لقائها برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها عملت معه ستة أعمال فنية، ولكن من أقرب هذه الأعمال لقلبها فيلم "ضاع العمر يا ولدي"، الذي نالت بسببه على جائزة أحسن ممثلة من الدولة، والذي قام بإنتاجه لها الفنان الراحل محمود ياسين؛ لكي تعود للعمل مرة أخرى من خلاله.

وأوضحت شهيرة أنها كانت تشعر بأنها شريكة في نجاحه، لأنها كانت تحضر له الملابس اللازمة للمشاهد الخاصة في الأفلام.

وأشارت شهيرة إلى أنه في الفترة الأخيرة قدم العديد من الأدوار التي تركت علامة في السينما المصرية، مثل فيلم "الجزيرة"، وأن صناع الفيلم عندما قرروا تقديم الجزء الثاني من الفيلم عرض عليه المخرج شريف عرفة المشاركة فيه، لكنه رفض المشاركة فيه بحجة أنه توفي في الجزء الأول.

