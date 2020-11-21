أغنية حان الآن لـ أدهم نابلسي تريند رقم 3 على يوتيوب

حقق فيديو كليب أغنية "حان الآن" لـ أدهم نابلسي، نجاحا كبيرا جدًا، حيث احتل التريند رقم 3 على موقع "يوتيوب"، كما اقترب من كسر حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية.

تقول كلمات الأغنية: "وتعبيرا عن الحالة اللي جوايا.. هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي.. وجودك جنبي بالنسبالي ده كفاية.. موافق أعمل أي حاجة ترضيكي.. وحان الآن.. حبك ف قلبي ياخدله مكان.. ده مالي قلبي ولسه كمان.. عاوز سنين عشان اوصف فيه.. وننسى زمان.. حياتنا الجايه بالألوان.. معاكي انتي بجد عشان.. لقيت فيكي اللي بحلم بي.. وتقديرا عن الوضع اللي انا عايشوا.. هسيب كل اللي هيعطلني عن حبك.. وتحديدا هقول كل اللي انا حاسه.. انا مرتاح وانا عايش هنا جنبك".

أغنية "حان الآن" لـ أدهم نابلسي، كلمات عمرو المصري، والحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر.

يذكر أن أغنية "مش عيب" من مسلسل "الآخر" للفنان أدهم نابلسى، حققت نجاحا كبيرا جدًا، واستطاعت تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة جدا على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "أكترنا بيروح بإيدو ع مطرح ممنوع.. حتى يفتِّش عن سعادة هيي أصلا جنبه.. من برا عايش مرتاح ومن جوّا موجوع.. ولأنو منّو شايفها صار الذنب ذنبه.. مش عيب إنو نغلط.. بوجهات النظر نختلف.. مين ال متصالح مع حاله.. وقادر بالغلط يعترف.. كلنا في عنا ذنوب كل مين على قده.. بس الفرق مين اللي تاب ومين بعد بدو".

أغنية "مش عيب" كلمات مازن ضاهر، وألحان أدهم نابلسي، وتوزيع جوزيف.

كما حققت أغنية "هذه أنتِ وهذا أنا" للمطرب أدهم نابلسي أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، كما تواجدت ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر تداولا في مصر.

الأغنية من كلمات وألحان أدهم نابلسي وتوزيع Redramp وإخراج عمر رمال.

تقول كلمات الأغنية: "مش يمكن انتِ هلأ.. عم بتعيشي أحلى أيام حياتك.. مش يمكن معي أنا.. رح تنسي كل ذكرياتك.. ونبدأ عمر جديد.. وننسى كلّ اللّي راح.. رح نتغير اكيد.. بساخيرًا رح نرتاح.. هذه انت وهذا أنا.. عم نتمنى نعيش الهنا.. وكلشي كنّا نحلم في.. هذه انت وهذا أنا.. كلشي فيّي الك انتِ.. وجوّا قلبي سكنتي".