بإطلالة جديدة.. بشرى تشارك جمهورها صورة لها.. شاهد

شاركت الفنان بشرى متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت بشرى على الصورة قائلة "مرح عائلي تحت المطر والشمس".

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يذكر أن الفنانة بشرى، احتفلت بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل، مدير عام إحدى شركات السيارات، وذلك على السجادة الحمراء؛ بعد انتهاء فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي

وكانت الفنانة بشرى قالت، إن منصة الجونة السينمائية هى عبارة عن عمل لخلق مهرجان آخر داخل مهرجان الجونة بشكل أكبر وأوسع، وهى من أهم النقاط التى تم التركيز عليها الفترة الماضية، إلى جانب التطوير فى التنظيم والأفلام والدورات التدريبية والندوات.

وأضافت الفنانة بشرى، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى"، المذاع على فضائية "أم بى سى مصر 2"، أن "العام القادم مختلف لمهرجان الجونة، ونتمنى الآن المرور من هذا الظرف الاستثنائى لفيروس كورونا".

وأشارت إلى أن سعيد طغماوى، نجم عالمى، حصل على جائزة عمرو الشريف بالمهرجان هذا العالم، عندما سئل فى الندوة الخاصة بمشواره الفنى وتجربته مع عمر الشريف، أجاب بأنه كممثل اضطر أن يلجأ إلى "البيزنس"، ويكون صاحب بعد أكبر من الفن والتمثيل فقط لأنه أجبر على ذلك، منوهة إلى أنها كذلك نفس الشيء لأنها كانت غير راضية عن المناخ الفنى والسينمائى فى مصر.

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وتابعت: "مهرجان الجونة يدعم الشركات الناشئة، والمشاريع المبتدئة"، منوهة إلى أن العام القادم سيكون هناك تركيز أكثر على منصة الجونة السينمائية.

وكانت الفنانة "بشرى" قد كشفت عن تفاصيل جديدة حول كواليس خطوبتها وذلك على هامش مهرجان الجونة، حيث أكدت أنها فوجئت عندما قام بعض الأشخاص بجذبها إلى أحد الأماكن، بعدها أصطحبها الفنان خالد الصاوي إلى لحظة المفاجأة وطلب خطيبها يدها أمام الجميع.

وأضافت "بشرى" في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن الشخص الذى تقدم لخطبتها عِشرة عمر وبينهما صداقة حميمة منذ الصغر وأبناؤها يحبونه بشكل كبير.