كريم عبد العزيز يتحدث عن طلاق والديه وكيف أثر بشدة على حياته..بالفيديو

كريم عبد العزيز حل ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة قناة "DMC" و"أبو ظبي"، وكشف الفنان المصري عن العديد من المواقف في طفولته، وكذلك علاقته بوالديه بعد انفصالهما.

كريم عبد العزيز: لم أصب بعقدة بعد انفصال والداي

كريم عبد العزيز تحدث في لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن طلاق والديه وكيف تأثر به وتحديدا في فترة طفولته، وأكد أنه لم يستوعب فكرة انفصالهما إلا بعد سنوات طويلة، كما أوضح أنه لم يصب بأزمة بسبب هذا الوضع الذي نتج عنه ابتعاد والده عن المنزل فقال: "منذ طفولتي وأحب المنزل واعتقد أن أي طفل في حاجة دوما لوجود والديه، لكن والدي انفصل عن والدتي بشكل محترم، لكن لم استوعب فكرة إنفصالهما إلا بعد 21 عاما، ولم أصاب بعقدة بسبب هذا الانفصال، بسبب أن والدي كان دوما معي في كافة تفاصيل حياتي، وفي مراحلها المختلفة".

كريم عبد العزيز: زوجة والدي دوت الخليج أم ثانية بالنسبة لي

كريم عبد العزيز أوضح كذلك أنه في فترة طفولته كان يلقي اللوم على والده بسبب انفصاله عن والدته ، لكنه في النهاية أدرك فكرة الانفصال، وأنه يحترم زوجة والده ويعتبرها أم ثانية فقال: "في البداية لمت الأب وفي نصف الطريق لمت الأم ولماذا لم تتحمل من أجلنا لكن في النهاية تصالحت مع الاثنين، اعتقد أن أكثر شيء تسبب في ضيقي بعد الانفصال هو عدم وجود والدي في المنزل، فوالدتي لم تتزوج بسبب رغبتها في تربيتي أنا وأختي، ووالدي تزوج بعد ذلك واعتبر زوجته أم ثانية بالنسبة لي، وهي استطاعت أن تجعلني أحبها من الطفولة بسبب دفاعها عني بشكل مستمر، والآن علاقة والدتي ووالدي وزوجته قوية جدا ويلتقون معا في العديد من المناسبات بمنزلي".

سبب ترك كريم عبد العزيز لدراسته في أمريكا

كريم عبد العزيز كشف كذلك عن دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية وكيف كان يسعى في البداية أن يستكمل دراسته هناك لكنه تراجع بشكل سريع وسعى للعودة لمصر فقال: "حاولت بالفعل بكل الطرق السفر للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرست هناك في مدرسة ثانوية عسكرية، وهناك اكتشفت أنني شخص لا استطيع أن أعيش في الغربة، وأنني لا يمكن أن أعيش خارج مصر، وعدت بالفعل ولم اندم على هذا الرجوع، بل بعد عودتي أكرمنى الله بهذا النجاح، وهناك العديد من أصدقائي الذين كانوا يدرسون معي يتواجدون هناك حتى الآن".