فيديو الفنانة صفاء أبو السعود تحتفل باليوم العالمي للطفل

صفاء أبو السعود الفنانة الكبيرة كشفت في مكالمة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عن سبب بقاء العديد من الأغاني التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية في وجدان العديد من الأجيال.

صفاء أبو السعود: "صناع الأعمال الخاصة بالطفل يواجهون أزمة"

صفاء أبو السعود تحدثت في المكالمة الهاتفية عن السبب في عدم وجود أعمال فنية وغنائية عربية جديدة قادرة على جذب انتباه الطفل العربي كما كان يحدث في الأغاني التي قدمتها في الماضي، حيث أوضحت أن السبب يعود لعدم الاهتمام بعناصر الأعمال الفنية التي يتم تقديمها للأطفال وتحديدا الكتاب الذين يحصلون على مقابل ضعيف في مقابلة كتابتهم للطفل فقالت: "كتاب الأعمال الخاصة بالطفل يواجهون أزمة بسبب ضعف المقابل الذي يحصلون عليه، في وقت يحصلون على مقابل أكبر عند كتابتهم أعمال للكبار، على الرغم أنه يجب أن يحدث العكس ويقدم كبار الكتاب والموسيقيين أعمال للأطفال، وهذا ما يحدث في دول العالم".

صفاء أبو السعود تحتفل بيوم الطفل

صفاء أبو السعود قدمت كذلك التهنئة للأطفال بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يوافق يوم 20 نوفمبر من كل عام فقالت: "كل سنة وأطفال العالم طيبين، سعيدة بالأنشطة التي يتم تنفيذها لخدمة احتياجات الأطفال والكشف عن المواهب، فالأنشطة مهمة بالتأكيد بالنسبة لهم، كما أرى أن هناك اهتمام واسع بالنسبة للأطفال أصحاب الهمم"، الفنانة صفاء أبو السعود أوضحت أيضا أهمية التركيز على تقديم أعمال للأطفال بعيدا عن الأشكال التقليدية التي كانت تحدث في الماضي فقالت: "الأطفال باتوا يتعاملون بشكل كبير مع الأجهزة الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، ولم تعد المجلات مهمة بشكل كبيرة بالنسبة لهم، ومن هنا يجب التركيز معهم على التلفزيون والوسائل الأخرى لتقديم أعمال تؤثر فيهم".

سر نجاح أغاني صفاء أبو السعود للأطفال

صفاء أبو السعود كشفت عن السبب في بقاء الأعمال التي قدمتها في وجدان العديد من الأجيال رغم مرور سنوات طويلة عليها فقالت: "المؤلف والملحن بالتأكيد هما أسباب نجاح أي عمل، وكذلك طريقة تقديم العمل فمثلا أغنية (أهلا بالعيد) التي قدمتها مع الموسيقار جمال سلامة، والشاعر عبد الوهاب محمد، فيها بساطة والأطفال الذين قدموا الأغنية معي لم يكونوا فريق جاء للتصوير الأغنية خصيصا بل كانوا متواجدين في موقع التصوير بشكل طبيعي، لذلك أؤكد أن البساطة تؤثر بشكل كبير في الناس والعمل، والطفل مرتبط بالطبيعة بشكل كبير وهذا هو النجاح".