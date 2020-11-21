شهيرة: "ربنا كان مسخرني لخدمة محمود ياسين لأنه استثنائي"

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة شهيرة على أقوال البعض بأنها زوجة مخلصة وعظيمة، لوقوفها بجانب زوجها الفنان الراحل محمود ياسين خلال فترة مرضه، قائلة:" أنا ربنا كان مسخرني لخدمة هذا الرجل لأنه استثنائي".

وأكدت شهيرة خلال لقائها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي أن بالرغم من إصابة الفنان الراحل محمود ياسين بالزهايمر الإ أنه كان مدرك جدًا لها ولم ينساها، مُضيفة:"بتهزروا، ازاي ميعرفنيش لا لا لا لا دنا كنت أموت فيها".

وتحدثت شهيرة عن رد فعل الفنان الراحل محمود ياسين بعد معرفته خبر إصابته بتصلب الشرايين والزهايمر، مُضيفة"ولا كأنه سمع حاجة ولا كأنه عرف حاجة".

وأضافت شهيرة:" الدكتور كان بيقولي حالة الزهايمر لما بتصيب مريض مكنتش بتقعد غير 3 أو 4 سنين ويتوفى، ولكن بالرعاية والحب والاهتمام قدر يستمر، لسة صغير على تصلب الشرايين دا بيجي لناس معدية الـ80".