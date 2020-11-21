اليوم.. عرض حكاية "أول السطر" لـ درة من مسلسل "إلا أنا"

تعرض حكاية "أول السطر" بطولة درة من مسلسل "إلا أنا" اليوم السبت على شاشة قناة الـ دي أم سي، وهي الحكاية الثامنة من سلسلة حكايات المسلسل.

يذكر أن واصلت حكاية "ربع قيراط" من مسلسل إلا أنا، تصدر مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات أخرى حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".

شارك في بطولة حكاية "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

حققت حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، نجاحا ساحقا في الأيام الأخيرة الماضية، ودفع عددا كبيرا من الرواد إلى التضامن مع بطلة القصة "منى" التي تجسدها الفنانة ريهام عبد الغفور، وشخصية الزوج الأناني الذي استغل حب وثقة زوجته وخانها في النهاية "أحمد"، والذي جسده الفنان مصطفى درويش.

وقامت ريهام عبد الغفور من خلالها بإظهار مشكلة كبيرة في المجتمع، وهو نموذج الزوجة المقهورة التي تفني حياتها وعمرها من أجل زوجها وبيتها وفي النهاية يبحث الزوج عن أنثى أخرى وينكر كل المعروف الذي قدمته الزوجة الأولى لبحثه عن متعته فقط.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع قصة "ربع قيراط" التي شهدت تفاعلا كبيرا من النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفجرت قضايا نسوية كثيرة كانت تحتاج إلى وميض الإنذار الذي أطلقه المسلسل.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بعروض الخصم للسيدات متزوجات أو غيرهن، بشرط أن يكون زوجها أو حبيبها أو خطيبها أو شقيقها أو والدها اسمه أحمد، استغلالا للتريند الذي تفاعل من خلال ملايين الرواد.

وقدم مدرب لياقة شهير عرضا خاصا للسيدات في صالات الجيم الخاصة به، وأوضح أنه تفاعل مع الحلقة بشكل كبير، فقام بخصومات تصل لـ75% للسيدات في الجيم ذات الصلة بأي شخص يدعى أحمد سواء كان شقيقها أو زوجها أو خطيبها.

وأكد أنه تفاعل مع تلك القضية بشكل كبير، ويرى أن الزوجة التي تصون زوجها وتفني حياتها من أجل أسرتها لا تستحق أن يهجرها الرجل وأن يعاملها بتلك الطريقة الفظة.